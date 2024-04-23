МВД Эстонии закроет церкви, не отказавшиеся от РПЦ

Глава МВД Эстонии снова потребовал от православных приходов в стране отказаться от связей с Московским патриархатом. Иначе такие монастыри придется закрыть. В Эстонской церкви заверяют, что напрямую она Москве не подчиняется

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Эстонские власти грозят закрытием тех православных приходов в стране, которые не разорвут свою связь с Русской православной церковью (РПЦ), заявил глава Министерства внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс.

«Между Московским патриархатом и Эстонской православной церковью Московского патриархата существует каноническая связь — они являются частью одного целого и находятся в строгом подчинении. Цель государства (Эстонии. — РБК) — разорвать все отношения, канонические и юридические, здешних религиозных общин с Москвой», — сказал он во время визита в ставропигиальный монастырь Успения Божией Матери в Пюхтице.

Министр добавил, что настоятельница храма игуменья Филарета заявила, что «для них заявления патриарха Кирилла ни к чему не обязывают», однако «с точки зрения церковного права ситуация гораздо сложнее».

По словам министра, государство и церковь ищут юридически и канонически грамотные решения, которые исключили бы ассоциации монахинь Пюхтицкого монастыря с заявлениями РПЦ. «Пока не будут найдены новые решения, монастырь будет продолжать свою обычную деятельность», — заверил Ляэнеметс.

В то же время в комментарии радионовостям Эстонского национального телерадиовещания (ERR) он сказал, что в отношении тех приходов, которые подчиняются патриарху Кириллу и не откажутся от связей с Москвой, «не будут принимать эти решения сами, государству в какой-то момент придется обращаться через суд, например, для принудительного прекращения [их деятельности]».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу РПЦ.

18 апреля на рассмотрение эстонского парламента рийгикогу внесли проект заявления, в котором Московский патриархат назвали «гибридным оружием России для проведения агрессивной политики в мире» и выразили ему осуждение за оправдание военных действий на Украине. Проект подготовили 52 депутата вскоре после выхода наказа Всемирного русского народного собора, в котором военный конфликт между Россией и Украиной назван «священной войной» и «этапом национально-освободительной борьбы русского народа против преступного киевского режима и стоящего за ним коллективного Запада».