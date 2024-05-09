Над Брянской областью сбили два беспилотника

Российские средства ПВО уничтожили два беспилотника самолетного типа над Клинцовским районом Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Никто не пострадал. Информации о разрушений также нет. На месте происшествия работают оперативные службы, добавил глава региона.

После начала военной операции России на Украине приграничные области регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников.

В частности, за ночь 2 мая силы ПВО сбили 12 дронов: пять — над Брянской областью, по одному — над Курской и Белгородской, два — над Ростовской и три — над Краснодарским краем.