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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили два беспилотника

Губернатор Богомаз: два украинских дрона уничтожили над Брянской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства ПВО уничтожили два беспилотника самолетного типа над Клинцовским районом Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Никто не пострадал. Информации о разрушений также нет. На месте происшествия работают оперативные службы, добавил глава региона.

Силы ПВО сбили семь украинских дронов в Брянской области
Политика

После начала военной операции России на Украине приграничные области регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников.

В частности, за ночь 2 мая силы ПВО сбили 12 дронов: пять — над Брянской областью, по одному — над Курской и Белгородской, два — над Ростовской и три — над Краснодарским краем.

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Александр Богомаз Брянская область беспилотники
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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