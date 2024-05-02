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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось об отражении ночных атак дронов

Минобороны: силы ПВО ночью сбили 12 беспилотников в разных регионах России
Сюжет
Военная операция на Украине
В ночь на 2 мая атаки беспилотников были отражены в пяти регионах, сообщили в Минобороны
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Системы ПВО минувшей ночью уничтожили 12 беспилотников в Брянской, Курской, Белгородской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны.

«Пять — над территорией Брянской области, один — над территорией Курской области, один — над территорией Белгородской области, два — над территорией Ростовской области и три — над территорией Краснодарского края», — говорится в сообщении.

Поздно вечером 1 мая губернатор Курской области Роман Старовойт написал в своем телеграм-канале, что украинский беспилотник атаковал поселок Поныри. В результате повреждены линии электропередачи, населенный пункт остался без света.

В ночь на 2 мая о попытках атак беспилотников сообщили губернаторы Брянской и Ростовской областей Александр Богомаз и Василий Голубев. Над Погарским районом Брянской области силы ПВО сбили два дрона, пострадавших и разрушений нет. В районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского в Ростовской области также уничтожили два беспилотника. Никто не пострадал, разрушений нет.

Орловский губернатор Андрей Клычков также сообщал ночью об атаке БПЛА. «На территории Глазуновского и Свердловского районов во время их обезвреживания были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений», — рассказал он.


Минобороны отчиталось об отражении ночных атак дронов
Минобороны отчиталось об отражении ночных атак дронов

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Теги
Яна Ломакина
Минобороны беспилотники Брянская область Курская область Белгородская область Ростовская область Краснодарский край
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