В Финляндии ограничат время проведения забастовок

Парламент Финляндии одобрил предложение правительства об ограничении времени забастовок, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно принятому документу, политическая забастовка не сможет длиться дольше суток, а другой вид — не более двух недель. За предложение проголосовали 107 депутатов, против высказались — 57.

Закон вступит в силу 1 июля 2024 года. Поводом для принятия документа стали массовые забастовки рабочих, которые продолжаются с конца 2023 года.

Профсоюз протестует против реформы трудового законодательства, которую рассматривает финское правительство. Инициатива предполагает повышение конкурентоспособности местного рынка труда через ограничение повышения зарплат в экспортных отраслях экономики, упрощение процедуры увольнений, изменение выплат по больничному листу и другие меры.

На фоне забастовок некоторые заводы приостанавливали работу. В марте из-за выступлений экспорт Финляндии сократился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в торгово-промышленной палате.