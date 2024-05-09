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Политика ,  
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В Финляндии ограничат время проведения забастовок

Парламент Финляндии одобрил ограничение времени политических забастовок

Парламент Финляндии одобрил предложение правительства об ограничении времени забастовок, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно принятому документу, политическая забастовка не сможет длиться дольше суток, а другой вид — не более двух недель. За предложение проголосовали 107 депутатов, против высказались — 57.

Закон вступит в силу 1 июля 2024 года. Поводом для принятия документа стали массовые забастовки рабочих, которые продолжаются с конца 2023 года. 

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Фото:neste.com

Профсоюз протестует против реформы трудового законодательства, которую рассматривает финское правительство. Инициатива предполагает повышение конкурентоспособности местного рынка труда через ограничение повышения зарплат в экспортных отраслях экономики, упрощение процедуры увольнений, изменение выплат по больничному листу и другие меры.

На фоне забастовок некоторые заводы приостанавливали работу. В марте из-за выступлений экспорт Финляндии сократился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в торгово-промышленной палате.

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Теги
Финляндия массовая забастовка законы профсоюзы
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