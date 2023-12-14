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В Финляндии пройдет забастовка профсоюзов против действий правительства

В Финляндии в четверг пройдет крупнейшая забастовка профсоюзов
Фото: Ahti Ruoppila / SAK
Фото: Ahti Ruoppila / SAK

В Финляндии 14 декабря пройдет крупная забастовка профсоюзов против предложенных правительством трудовых реформ и сокращений социального обеспечения. Об этом 13 декабря сообщило Центральное объединение профсоюзов Финляндии SAK.

Протестующие не согласны с правительственной программой, которую новый кабмин обнародовал в июне. SAK призывает правительство Финляндии под руководством Петтери Орпо начать переговоры.

В рамках программы правительство намерено провести пенсионную реформу, внести изменения в выплаты по больничному листу и страховым взносам, упростить увольнения, запретить забастовки и принять прочие меры. SAK выступает против «ослабления трудового законодательства» правительством, а также сокращений социального обеспечения.

Руководитель объединения Яркко Элоранта подтвердил, что запланированная на 14 декабря забастовка состоится. Планируется, что в стране прекратят работу поезда, электростанции, бумажные комбинаты, склады, почта и другие организации.

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