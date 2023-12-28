 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Общество ,  
0 

Финские профсоюзы объявили о массовой двухдневной забастовке

HS: забастовка в Финляндии остановит работу нескольких крупных заводов
Фото: neste.com
Фото: neste.com

В Финляндии состоятся массовые двухдневные забастовки в промышленных районах Килпилахти и Коккола, в том числе на заводах нефтеперерабатывающей компании Neste, сообщает Helsingin Sanomat (HS). В этих зонах работают около 7 тыс. человек.

Забастовки пройдут 1 и 2 февраля 2024 года, причиной стало недовольство реформами правительства, уточнили в Промышленном союзе. Рабочие выступают против ограничений на политические забастовки и хотят выстроить с властями диалог, который поможет найти компромисс.

В рамках забастовок остановят работу на заводах Neste в Порвоо и Наантали, на химпредприятиях в Уусимаа и Остроботнии. Всего в зоне Коккола работает 16 компаний на 21 производственном объекте, в том числе там находится второй по величине цинковый завод в Европе. Забастовки также окажут косвенное воздействие на компании, использующие сырье остановившихся заводов, отмечает Iltalehti.

В Финляндии пройдет забастовка профсоюзов против действий правительства
Политика
Фото:Ahti Ruoppila / SAK

HS подчеркнуло, что рабочие бастовали всю осень, а в середине декабря из-за них приостановил работу общественный транспорт в Хельсинки.

Министр экономики Вилле Ридман обвинил профсоюзы в «эгоистичном стремлении» к власти и полном равнодушии к конкурентоспособности, экономическому росту и интересам страны. Масштабные забастовки приводят к значительным издержкам для компаний и создают плохой имидж для Финляндии как инвестиционной страны, считает министр занятости Арто Сатонен.

Взаимосвязи

Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса

Значимость цифровой трансформации

Видео

Цифровая трансформация в торговле

Видео

Цифровая трансформация в строительстве

Видео

Цифровые технологии в жилой недвижимости

Видео

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
забастовка Финляндия заводы
Материалы по теме
В Финляндии пройдет забастовка профсоюзов против действий правительства
Политика
В Чехии пройдет крупнейшая с 1990 года забастовка профсоюзов
Политика
Профсоюз Starbucks запланировал крупную забастовку в сотне кофеен
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря
EUR ЦБ: 100,55 (-0,79) Инвестиции, 16:44 Курс доллара на 29 декабря
USD ЦБ: 90,3 (-1,4) Инвестиции, 16:44
Представитель Боярского опроверг экстренную госпитализацию актера Общество, 17:10
Binance попросила пользователей из России вывести средства до 29 декабря Крипто, 16:58
В Раде назвали размер госдолга Украины Экономика, 16:56
РЖД запустили «Финист» — импортозамещенный аналог «Ласточки» Отрасли, 16:54
В Москве на новогодние праздники усилят проверки водителей на трезвость Общество, 16:51
Восьмилетний российский шахматист выиграл еще две партии на ЧМ по рапиду Спорт, 16:51
Финские профсоюзы объявили о массовой двухдневной забастовке Общество, 16:27
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Неизвестные обстреляли машину владельца воронежской птицефабрики Общество, 16:27
Акции «Мосгорломбарда» снизились на 4% в первый день торгов после IPO Инвестиции, 16:25
ARK Invest и менеджеры Coinbase за неделю продали акции биржи на $73 млн Крипто, 16:09
В Латвии закрыли доступ к ресурсам «Яндекса» Технологии и медиа, 16:09
Для машин открыли участок обхода Твери на платной трассе в Петербург Общество, 15:55
Гладков сообщил о раненном при атаке дрона жителе Мокрой Орловки Политика, 15:41
Голодный континент: чем торговать в Африке Pro, 15:39