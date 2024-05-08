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Военная операция на Украине ,  
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Дрон атаковал маслодельный комбинат в Курской области

Дрон атаковал маслодельный комбинат в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram

Дрон атаковал маслодельный комбинат в городе Суджа в Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, никто из работников предприятия не пострадал. Повреждена кровля одного из производственных помещений.

Суджанский маслодельный комбинат был запущен в работу в августе 1981 года. По информации на сайте предприятия, оно ежедневно перерабатывает 138 т молока и выпускает молоко питьевое пастеризованное, кисломолочную продукцию, йогурты, творог, масло.

С начала российской военной операции на Украине Курская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.

Глава Курской области сообщил об обстреле нескольких сел региона
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Успеновка

Днем 8 мая недалеко от села Троицкое Кореневского района Курской области украинский дрон сбросил взрывное устройство на работавший в поле трактор. Ранение получил водитель, производивший подкормку растений. Повреждена сельскохозяйственная техника.

Дрон атаковал маслодельный комбинат в Курской области
Дрон атаковал маслодельный комбинат в Курской области

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Теги
Персоны
Курская область Роман Старовойт беспилотники дроны
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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