Дрон атаковал маслодельный комбинат в Курской области

Фото: gubernator_46 / Telegram Фото: gubernator_46 / Telegram Фото: gubernator_46 / Telegram

Дрон атаковал маслодельный комбинат в городе Суджа в Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, никто из работников предприятия не пострадал. Повреждена кровля одного из производственных помещений.

Суджанский маслодельный комбинат был запущен в работу в августе 1981 года. По информации на сайте предприятия, оно ежедневно перерабатывает 138 т молока и выпускает молоко питьевое пастеризованное, кисломолочную продукцию, йогурты, творог, масло.

С начала российской военной операции на Украине Курская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.

Днем 8 мая недалеко от села Троицкое Кореневского района Курской области украинский дрон сбросил взрывное устройство на работавший в поле трактор. Ранение получил водитель, производивший подкормку растений. Повреждена сельскохозяйственная техника.