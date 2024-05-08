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СК завел дело из-за стрельбы по мемориалу «Скорбящий матрос» в Ленобласти

СК завел дело из-за стрельбы по мемориалу «Скорбящий матрос» в Ленобласти
Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

В Кировском районе Ленинградской области завели уголовное дело после стрельбы по мемориалу «Скорбящий матрос», где расположена братская могила. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, неизвестный человек «умышленно, осознавая противоправность своих действий» не менее четырех раз выстрелил в мемориал, где в братской могиле захоронены 26 человек. Таким образом он осквернил место захоронения погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны, подчеркнул СК.

Возбуждено уголовное дело по статье о повреждении воинского захоронения (п. «б» ч. 2 ст. 243.4 Уголовного кодекса). Стрелка ищут, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Мемориал «Скорбящий матрос» расположен в поселке Апраксин (бывшая деревня Нижнее Тортолово). В годы Великой Отечественной войны там оборонялись и вели наступательные действия 286-я, 11-я, 265-я, 18-я стрелковые дивизии и 73-я отдельная морская стрелковая бригада.

В середине марта СК Ленобласти завел уголовное дело после того, как несовершеннолетний потушил Вечный огонь на мемориальном комплексе «Памяти павших» в городе Кириши. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования.

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Теги
Ленинградская область Следственный комитет уголовное дело мемориал памятник
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