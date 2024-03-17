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Бастрыкин потребовал доклад о повреждении Вечного огня в Ленобласти

Бастрыкин затребовал доклад по делу о повреждении Вечного огня в Ленобласти
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту повреждения воинского захоронения в городе Кириши Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба СК.

В ведомстве уточнили, что дело возбудили после того, как несовершеннолетний потушил Вечный огонь на мемориальном комплексе «Памяти павших» в Киришах. Доклад о расследовании поручено представить руководителю следственного управления СК по Ленобласти Сергею Сазину.

Уголовное дело возбудили накануне по статье о повреждении воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества (п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК). Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

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В начале марта уголовное дело из-за потушенного Вечного огня возбудили в Уфе. По данным следствия, над местом захоронения в парке имени Якутова надругались четверо подростков. Несовершеннолетние 2008 года рождения закидали Вечный огонь снегом.

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Александр Бастрыкин Следственный комитет доклад уголовное дело Ленинградская область Вечный огонь мемориал памятник
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