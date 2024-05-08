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«Газпром» объявил о продаже недвижимости в Москве

«Газпром» выставил на продажу недвижимость компании в Москве
«Газпром» GAZP ₽154,33 +0,11% Купить

Офисное&nbsp;здание&nbsp;на ул. Строителей, д. 8, к. 1
Офисное здание на ул.Новочеремушкинская, д. 65
Нежилые помещения первого этажа в жилом доме на ул. Новочеремушкинская, д. 71/32
Нежилые помещения офисного назначения на 1, 2, 4 этажах в здании БЦ &laquo;Даниловский дом&raquo; на Новоданиловской наб., 4А
Производственно-техническая база на ул. Обручева, вл. 27, корп. 2-5
Имущественный комплекс автостоянки на 96 машино-мест на ул. Каховка, д. 30
Санаторно-курортный комплекс &laquo;Империал Парк отель &amp; Спа&raquo; в поселении Первомайское, д. Рогозинино
Офисное&nbsp;здание&nbsp;на ул. Строителей, д. 8, к. 1
Офисное здание на ул.Новочеремушкинская, д. 65
Нежилые помещения первого этажа в жилом доме на ул. Новочеремушкинская, д. 71/32
Нежилые помещения офисного назначения на 1, 2, 4 этажах в здании БЦ &laquo;Даниловский дом&raquo; на Новоданиловской наб., 4А
Производственно-техническая база на ул. Обручева, вл. 27, корп. 2-5
Имущественный комплекс автостоянки на 96 машино-мест на ул. Каховка, д. 30
Санаторно-курортный комплекс &laquo;Империал Парк отель &amp; Спа&raquo; в поселении Первомайское, д. Рогозинино
Офисное здание на ул. Строителей, д. 8, к. 1
(Фото: сервис «Яндекс.Карты»)
Офисное здание на ул.Новочеремушкинская, д. 65
(Фото: сервис Google Street View)
Нежилые помещения первого этажа в жилом доме на ул. Новочеремушкинская, д. 71/32
(Фото: сервис Google Street View)
Нежилые помещения офисного назначения на 1, 2, 4 этажах в здании БЦ «Даниловский дом» на Новоданиловской наб., 4А
(Фото: danilovskiyfort.ru)
Производственно-техническая база на ул. Обручева, вл. 27, корп. 2-5
(Фото: сервис Google Street View)
Имущественный комплекс автостоянки на 96 машино-мест на ул. Каховка, д. 30
(Фото: сервис Google Street View)
Санаторно-курортный комплекс «Империал Парк отель & Спа» в поселении Первомайское, д. Рогозинино
(Фото: imperialhotel.ru)

Компания «Газпром» выставила на продажу недвижимость в Москве, сообщила пресс-служба организации в телеграм-канале.

«С учетом завершения переезда компаний Группы «Газпром» в Санкт-Петербург ПАО «Газпром» сообщает о намерении реализовать комплекс недвижимого имущества в Москве», — отметили в компании.

В частности, «Газпром» готов продать офисные здания на улице Строителей, нежилые помещения первого этажа в жилом доме на улице Новочеремушкинской, имущественный комплекс автостоянки на 96 мест на улице Каховка, а также санаторно-курортный комплекс «Империал Парк отель & Спа» в поселении Первомайское, деревня Рогозино.

«Газпром» впервые за 25 лет получил убыток по итогам года
Бизнес
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

«Газпром» сменил место регистрации головного офиса с Москвы на Санкт-Петербург в августе 2021 года, компанию зарегистрировали в здании Лахта-центра по адресу Лахтинский проспект, дом 2, корпус 3, строение 1.

Решение о перерегистрации компании было принято на годовом общем собрании акционеров 25 июня 2021 года.

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Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

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