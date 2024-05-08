«Газпром» объявил о продаже недвижимости в Москве
Компания «Газпром» выставила на продажу недвижимость в Москве, сообщила пресс-служба организации в телеграм-канале.
«С учетом завершения переезда компаний Группы «Газпром» в Санкт-Петербург ПАО «Газпром» сообщает о намерении реализовать комплекс недвижимого имущества в Москве», — отметили в компании.
В частности, «Газпром» готов продать офисные здания на улице Строителей, нежилые помещения первого этажа в жилом доме на улице Новочеремушкинской, имущественный комплекс автостоянки на 96 мест на улице Каховка, а также санаторно-курортный комплекс «Империал Парк отель & Спа» в поселении Первомайское, деревня Рогозино.
«Газпром» сменил место регистрации головного офиса с Москвы на Санкт-Петербург в августе 2021 года, компанию зарегистрировали в здании Лахта-центра по адресу Лахтинский проспект, дом 2, корпус 3, строение 1.
Решение о перерегистрации компании было принято на годовом общем собрании акционеров 25 июня 2021 года.
Флагманские технологии для продуктивной жизни
Съемка фото и видео на профессиональном уровне
Производительность и максимально выносливый аккумулятор
Яркий дизайн и сбалансированные характеристики
Легкость и мощность для любых задач
Чистый звук и улучшенная эргономика