«Газпром» выставил на продажу недвижимость компании в Москве

«Газпром» объявил о продаже недвижимости в Москве

Офисное здание на ул. Строителей, д. 8, к. 1 (Фото: сервис «Яндекс.Карты») Офисное здание на ул.Новочеремушкинская, д. 65 (Фото: сервис Google Street View) Нежилые помещения первого этажа в жилом доме на ул. Новочеремушкинская, д. 71/32 (Фото: сервис Google Street View) Нежилые помещения офисного назначения на 1, 2, 4 этажах в здании БЦ «Даниловский дом» на Новоданиловской наб., 4А (Фото: danilovskiyfort.ru) Производственно-техническая база на ул. Обручева, вл. 27, корп. 2-5 (Фото: сервис Google Street View) Имущественный комплекс автостоянки на 96 машино-мест на ул. Каховка, д. 30 (Фото: сервис Google Street View) Санаторно-курортный комплекс «Империал Парк отель & Спа» в поселении Первомайское, д. Рогозинино (Фото: imperialhotel.ru)

Компания «Газпром» выставила на продажу недвижимость в Москве, сообщила пресс-служба организации в телеграм-канале.

«С учетом завершения переезда компаний Группы «Газпром» в Санкт-Петербург ПАО «Газпром» сообщает о намерении реализовать комплекс недвижимого имущества в Москве», — отметили в компании.

В частности, «Газпром» готов продать офисные здания на улице Строителей, нежилые помещения первого этажа в жилом доме на улице Новочеремушкинской, имущественный комплекс автостоянки на 96 мест на улице Каховка, а также санаторно-курортный комплекс «Империал Парк отель & Спа» в поселении Первомайское, деревня Рогозино.

«Газпром» сменил место регистрации головного офиса с Москвы на Санкт-Петербург в августе 2021 года, компанию зарегистрировали в здании Лахта-центра по адресу Лахтинский проспект, дом 2, корпус 3, строение 1.

Решение о перерегистрации компании было принято на годовом общем собрании акционеров 25 июня 2021 года.