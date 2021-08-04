«Газпром» стал петербургской компанией

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Компания «Газпром» сменила место регистрации головного офиса, который ранее был в Москве на улице Наметкина.

Теперь ПАО «Газпром» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в здании Лахта-центра по адресу Лахтинский проспект, дом 2, корпус 3, строение 1.

Как следует из информации СПАРК, запись в едином государственном реестре юридических лиц была изменена 3 августа.

О смене адреса компания сообщила на своем сайте 4 августа 2021 года.

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