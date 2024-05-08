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В Красноярске огонь с травы перекинулся на два частных жилых дома

МЧС: в Красноярске загорелись два дома и хозпостройки на площади 1 тыс. кв. м
Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Два частных жилых дома и хозяйственные постройки загорелись в Красноярске, сообщает ГУ МЧС Красноярского края.

Общая площадь пожара составила 1 тыс. кв. м, на месте работают более 60 специалистов и 12 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

Телеграм-канал «Красноярск-Пожарный», который сообщает о возгораниях и чрезвычайных ситуациях в городе, уточнил, что пожар возник из-за горения травы. На месте возгорания происходят взрывы газовых баллонов.

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Фото:Эрик Романенко / ТАСС

7 мая в Рязанской области, в поселке Гусь-Железный, загорелось двухэтажное здание на территории усадьбы на 5 тыс. кв. м. Дом входит в усадебный комплекс семьи Баташевых.

В МЧС предупредили, что в регионе прогнозируется вероятность дальнейшего возникновения происшествий из-за сильного ветра и других неблагоприятных погодных условий.

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