МЧС: в Красноярске загорелись два дома и хозпостройки на площади 1 тыс. кв. м

В Красноярске огонь с травы перекинулся на два частных жилых дома

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Два частных жилых дома и хозяйственные постройки загорелись в Красноярске, сообщает ГУ МЧС Красноярского края.

Общая площадь пожара составила 1 тыс. кв. м, на месте работают более 60 специалистов и 12 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

Телеграм-канал «Красноярск-Пожарный», который сообщает о возгораниях и чрезвычайных ситуациях в городе, уточнил, что пожар возник из-за горения травы. На месте возгорания происходят взрывы газовых баллонов.

7 мая в Рязанской области, в поселке Гусь-Железный, загорелось двухэтажное здание на территории усадьбы на 5 тыс. кв. м. Дом входит в усадебный комплекс семьи Баташевых.

В МЧС предупредили, что в регионе прогнозируется вероятность дальнейшего возникновения происшествий из-за сильного ветра и других неблагоприятных погодных условий.