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В Рязанской области загорелось здание на территории усадьбы

МЧС: в Рязанской области загорелось здание на территории усадьбы на 5 тыс. кв. м

В Рязанской области произошел крупный пожар в двухэтажном здании, его локализовали на 5 тыс. кв. м, передает МЧС.

«В поселке Гусь-Железный горит двухэтажное неэксплуатируемое здание усадебного комплекса Баташевых», — говорится в сообщении.

В МЧС предупредили, что в регионе прогнозируется вероятность возникновения происшествий из-за сильных порывов ветра и других неблагоприятных метеорологических явлений.

В Смоленске произошел крупный пожар на кирпичном заводе
Общество

Накануне в Смоленске произошел пожар в цехе по производству кирпича на территории завода. В результате частично обрушилась кровля. Сведений о пострадавших не поступало. Пожар удалось локализовать на площади 2 тыс. кв. м и потушить.

В Иркутской области из-за пожаров ввели режим ЧС. Губернатор Игорь Кобзев предупредил, что причиной молниеносных возгораний может быть сильный ветер.

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Теги
Пожар Рязанская область МЧС

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12+

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