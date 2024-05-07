МЧС: в Рязанской области загорелось здание на территории усадьбы на 5 тыс. кв. м

В Рязанской области загорелось здание на территории усадьбы

В Рязанской области произошел крупный пожар в двухэтажном здании, его локализовали на 5 тыс. кв. м, передает МЧС.

«В поселке Гусь-Железный горит двухэтажное неэксплуатируемое здание усадебного комплекса Баташевых», — говорится в сообщении.

В МЧС предупредили, что в регионе прогнозируется вероятность возникновения происшествий из-за сильных порывов ветра и других неблагоприятных метеорологических явлений.

Накануне в Смоленске произошел пожар в цехе по производству кирпича на территории завода. В результате частично обрушилась кровля. Сведений о пострадавших не поступало. Пожар удалось локализовать на площади 2 тыс. кв. м и потушить.

В Иркутской области из-за пожаров ввели режим ЧС. Губернатор Игорь Кобзев предупредил, что причиной молниеносных возгораний может быть сильный ветер.