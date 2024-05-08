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Военная операция на Украине ,  
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Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на 90 дней

Депутат Железняк: Верховная рада продлила военное положение на 90 дней
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинский парламент одобрил продление военного положения и мобилизации в стране еще на 90 дней, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

«За» проголосовали 336 депутатов, один человек воздержался, еще 12 не голосовали. «Против» не высказался никто. Теперь мобилизацию и военное положение продлят с 14 мая до 11 августа.

Железняк напомнил, что это было уже одиннадцатое голосование парламента за продление действия военного положения и мобилизации.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

6 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проекты законов о продлении военного положения и мобилизации еще на три месяца. В апреле глава государства подписал закон об ужесточении мобилизации в стране, которая была объявлена с момента начала российской военной операции.

От мобилизации освобождены инвалиды, отцы- и матери-одиночки, родители детей-инвалидов, студенты и ряд других граждан, в том числе тех, кто имеет бронь. Кроме того, нельзя мобилизовать мужчин от 18 до 25 лет, которые не проходили срочную службу.

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Теги
Верховная рада Украины мобилизация военное положение Украина
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