Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на 90 дней
Украинский парламент одобрил продление военного положения и мобилизации в стране еще на 90 дней, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.
«За» проголосовали 336 депутатов, один человек воздержался, еще 12 не голосовали. «Против» не высказался никто. Теперь мобилизацию и военное положение продлят с 14 мая до 11 августа.
Железняк напомнил, что это было уже одиннадцатое голосование парламента за продление действия военного положения и мобилизации.
6 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проекты законов о продлении военного положения и мобилизации еще на три месяца. В апреле глава государства подписал закон об ужесточении мобилизации в стране, которая была объявлена с момента начала российской военной операции.
От мобилизации освобождены инвалиды, отцы- и матери-одиночки, родители детей-инвалидов, студенты и ряд других граждан, в том числе тех, кто имеет бронь. Кроме того, нельзя мобилизовать мужчин от 18 до 25 лет, которые не проходили срочную службу.
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