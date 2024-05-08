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В грузовике в Подмосковье нашли почти 3 тыс. пакетов с гашишем

МВД: в грузовике в Подмосковье полицейские нашли почти 3 тыс. пакетов с гашишем
Фото: МВД России
Фото: МВД России

В Московской области полицейские остановили грузовик для проверки документов и обнаружили в нем крупную партию наркотиков, сообщила пресс-служба МВД.

При проверке документов «водитель сильно нервничал», в связи с чем полицейские решили проверить грузовик. Под коробками с бумажными салфетками они обнаружили 2950 свертков с «прессованным веществом растительного происхождения». Эксперты, исследовав 240 свертков, идентифицировали вещество как гашиш в количестве 23 кг.

Всего следственно-оперативная группа изъяла брикеты общей массой около 300 кг. Со слов задержанных, наркотики они забрали в лесу вблизи Ржева в Тверской области и должны были отвезти в Москву.

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Фото:customs_rf / Telegram

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса (незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере). Фигурантов арестовали.

В начале апреля в Московской области сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в попытке сбыть около 100 кг мефедрона. При досмотре автомобиля полицейские обнаружили «пакет с кристаллическим веществом», а после еще 99 аналогичных пакетов, в которых был мефедрон. Следователи завели дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

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Теги
Московская область МВД полиция гашиш наркотики
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