ФТС: в Псковской области таможенники изъяли полтонны гашиша на 800 млн

В тягачах из Сербии таможенники нашли полтонны гашиша на ₽800 млн

Фото: customs_rf / Telegram

Таможенники в Псковской области изъяли полтонны гашиша на 800 млн руб., сообщила Федеральная таможенная служба в телеграм-канале.

«Наркотики двумя партиями везли уроженцы Сербии в тягачах. Авто на сербских номерах следовали из Латвии через пункты пропуска псковской таможни», — уточнили в службе.

Две машины таможенники задержали с разницей в четыре дня, из бака первой извлекли 186 кг гашиша, из бака второй — 292 кг. В ФТС добавили, что возбуждены уголовные дела.

20 декабря ФСБ сообщила, что в Москве изъяли 673 кг латиноамериканского кокаина, предназначенного для отправки в страны Евросоюза.

По подозрению в причастности к контрабанде задержали двоих россиян. Они должны были получить в России особо крупную партию кокаина и транспортировать ее к месту последующего контрабандного вывоза в государства Европейского союза.