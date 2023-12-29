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Общество ,  
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В тягачах из Сербии таможенники нашли полтонны гашиша на ₽800 млн

ФТС: в Псковской области таможенники изъяли полтонны гашиша на 800 млн
Фото: customs_rf / Telegram
Фото: customs_rf / Telegram

Таможенники в Псковской области изъяли полтонны гашиша на 800 млн руб., сообщила Федеральная таможенная служба в телеграм-канале.

«Наркотики двумя партиями везли уроженцы Сербии в тягачах. Авто на сербских номерах следовали из Латвии через пункты пропуска псковской таможни», — уточнили в службе.

Две машины таможенники задержали с разницей в четыре дня, из бака первой извлекли 186 кг гашиша, из бака второй — 292 кг. В ФТС добавили, что возбуждены уголовные дела.

В порту Петербурга в бананах нашли 100 кг кокаина
Общество
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

20 декабря ФСБ сообщила, что в Москве изъяли 673 кг латиноамериканского кокаина, предназначенного для отправки в страны Евросоюза.

По подозрению в причастности к контрабанде задержали двоих россиян. Они должны были получить в России особо крупную партию кокаина и транспортировать ее к месту последующего контрабандного вывоза в государства Европейского союза.

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Теги
гашиш Псковская область наркотики ФТС

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