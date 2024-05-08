На Украине сообщили о повреждении трех электростанций

На Украине сообщили о серьезных повреждениях после атак на три электростанции

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На Украине во время атаки, которая произошла в ночь с 7 на 8 мая, были повреждены три теплоэлектростанции, сообщает пресс-служба местной энергетической компании ДТЭК в телеграм-канале.

«Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки», — говорится в сообщении.

В прошлый раз объекты ДТЭК подверглись атакам 11 и 27 апреля, добавили в компании. С начала боевых действий на Украине теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны около 180 раз, уточнили там.

Ранее Минэнерго Украины доложило, что за прошедшую ночь объекты энергетической инфраструктуры в Полтавской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях подверглись атаке.

Помимо ДТЭК, об ущербе объекту в центральном регионе Украины сообщила компания «Укрэнерго». Также в Львовской области были атакованы два энергообъекта.

Граждан Украины и промышленные предприятия призвали уменьшить потребление электричества из-за повреждений в энергосистеме.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.