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Военная операция на Украине ,  
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Украинцев попросили снизить энергопотребление после ночной атаки

Минэнерго Украины призвало граждан снизить потребление электричества после атаки
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Граждан Украины призвали уменьшить потребление электричества из-за повреждений в энергосистеме страны, сообщает пресс-служба Минэнерго в телеграм-канале.

«Учитывая значительные повреждения, нанесенные энергосистеме, просим потребителей уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы (особенно вечером с 17:00 до 22:00)», — говорится в сообщении.

Ведомство также попросило промышленные предприятия «пересмотреть производственные процессы» для уменьшения нагрузки на энергосистему.

По данным Минэнерго, в ночь на 8 мая объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях подверглись атаке. Кроме того, повреждения получила и газовая инфраструктура в западной части Украины.

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Фото:dsns_telegram / Telegram

Прошедшей ночью во всех областях Украины дважды объявляли сигнал воздушной тревоги. В Броварах в Киевской области был поврежден объект инфраструктуры, передавал ТСН. В Александрийском районе Кировоградской области поврежден объект критической инфраструктуры, один человек пострадал. В Львовской области были атакованы два энергообъекта.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
энергопотребление Минэнерго Украины Украина энергетика
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