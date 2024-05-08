Украинцев попросили снизить энергопотребление после ночной атаки

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Граждан Украины призвали уменьшить потребление электричества из-за повреждений в энергосистеме страны, сообщает пресс-служба Минэнерго в телеграм-канале.

«Учитывая значительные повреждения, нанесенные энергосистеме, просим потребителей уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы (особенно вечером с 17:00 до 22:00)», — говорится в сообщении.

Ведомство также попросило промышленные предприятия «пересмотреть производственные процессы» для уменьшения нагрузки на энергосистему.

По данным Минэнерго, в ночь на 8 мая объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях подверглись атаке. Кроме того, повреждения получила и газовая инфраструктура в западной части Украины.

Прошедшей ночью во всех областях Украины дважды объявляли сигнал воздушной тревоги. В Броварах в Киевской области был поврежден объект инфраструктуры, передавал ТСН. В Александрийском районе Кировоградской области поврежден объект критической инфраструктуры, один человек пострадал. В Львовской области были атакованы два энергообъекта.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.