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Политика ,  
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Глава Кузбасса ответил на сообщения о его назначении в правительство

Цивилев: я ничего не знаю о возможном назначении в федеральное правительство
Сергей Цивилев
Сергей Цивилев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что ничего не знает о своем возможном назначении на новую должность в федеральном правительстве. Об этом он рассказал журналистам, слова главы Кузбасса приводит портал NGS42.

«Я уже привык, меня куда только не назначали. Я вот удивляюсь, я об этом не знаю, вы знаете. Я на сегодняшний момент ни о каком своем назначении не проинформирован», — сказал Цивилев.

Издание «Ведомости» сообщило, что глава Кузбасса может войти в состав нового правительства России. Среди аргументов в пользу такого решения — встреча Цивилева с президентом через несколько дней после выборов, а также присвоение губернатору и его супруге Анне звания «Почетный гражданин Кузбасса».

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Согласно ст. 116 Конституции, правительство во главе с председателем сложило полномочия перед вновь избранным президентом. В соответствии с Основным законом президент назначает председателя правительства, его заместителей и федеральных министров после утверждения Госдумой. Инаугурация президента Владимира Путина прошла 7 мая.

Однако, как уточнил один из собеседников «Ведомостей», о каких-либо решениях преждевременно говорить как о принятых до того, как новый премьер представит президенту структуру обновленного правительства.

РБК сообщил, что изменения обсуждаются и в кабинете министров. Пост главы Минспорта может занять новый человек, сменив Олега Матыцина, рассказал источник, знакомый с подготовкой кадровых решений. Матыцин, по его словам, может вовсе не войти в состав нового правительства.

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Теги
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