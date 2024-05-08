Правительство Запорожской области возглавила челябинский вице-губернатор

Ирина Гехт (Фото: BalitskyEV / Telegram)

Председатель правительства Запорожской области Антон Кольцов ушел в отставку в связи с переходом на другую работу, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Антон Викторович Кольцов, возглавлявший правительство Запорожской области с июня 2022 года, покидает должность в связи с переходом на другое место работы», — написал Балицкий в телеграм-канале.

Вместо Кольцова обязанности главы правительства региона будет исполнять Ирина Гехт. Ранее она занимала пост первого заместителя губернатора Челябинской области.

О том, что Кольцов уйдет с должности главы правительства Запорожской области и его место займет Гехт, писал «Коммерсантъ» в начале мая. Источник газеты рассказал, что Кольцов «хорошо справлялся» со своими обязанностями, к нему не было претензий со стороны курирующего восстановление новых субъектов вице-премьера Марата Хуснуллина и первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Причиной отставки Кольцова, по словам собеседника газеты, стал «сложный характер» губернатора Балицкого.

До занятия поста председателя правительства Запорожской области Кольцов был первым замглавы Вологодской области и возглавлял областное правительство.