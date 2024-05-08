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Политика ,  
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На границе Польши и Белоруссии задержали россиянина

Польские пограничники задержали россиянина, незаконно прибывшего из Белоруссии

Польские пограничники задержали россиянина, нелегально прибывшего из Белоруссии, сообщила служба охраны границы в своем аккаунте в социальной сети X.

Задержанным оказался 41-летний мужчина. По информации службы, речь идет о дезертире. «В отношении него проводятся дальнейшие [проверочные] действия», — говорится в сообщении.

В посольстве России сообщили РБК, что польская сторона пока не уведомила об этом дипломатов.

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Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

В конце прошлого года из Польши выдворили россиянина из-за подозрений в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Мужчина проживал в городе Быдгоще на севере Польши.

В 2021 году польские военные массово задерживали иностранцев, в том числе из России и Белоруссии, за незаконное пересечение границы и за пособничество нелегальным мигрантам.

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