На границе Польши и Белоруссии задержали россиянина

Польские пограничники задержали россиянина, нелегально прибывшего из Белоруссии, сообщила служба охраны границы в своем аккаунте в социальной сети X.

Задержанным оказался 41-летний мужчина. По информации службы, речь идет о дезертире. «В отношении него проводятся дальнейшие [проверочные] действия», — говорится в сообщении.

В посольстве России сообщили РБК, что польская сторона пока не уведомила об этом дипломатов.

В конце прошлого года из Польши выдворили россиянина из-за подозрений в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Мужчина проживал в городе Быдгоще на севере Польши.

В 2021 году польские военные массово задерживали иностранцев, в том числе из России и Белоруссии, за незаконное пересечение границы и за пособничество нелегальным мигрантам.