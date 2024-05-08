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Палестино-израильский конфликт ,  
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Израиль открыл КПП для доставки помощи в сектор Газа

Израиль открыл КПП «Керем-Шалом» для передачи грузов в Газу
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters
Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Израильские власти вновь открыли для доставки гуманитарной помощи контрольно-пропускной пункт (КПП) «Керем-Шалом», сообщила Армия обороны еврейского государства в своем аккаунте в социальной сети X.

«К переходу уже прибывают грузовики из Египта с гуманитарной помощью», — отмечается в сообщении. После проверки машины сопровождают на палестинские территории.

КПП «Керем-Шалом» на границе Израиля и юга сектора Газа закрыли после ракетного удара ХАМАС 5 мая, в результате которого погибли четверо израильских военнослужащих. 7 мая ХАМАС вновь выпустил снаряды по «Керем-Шалому», никто не пострадал.

ЦАХАЛ сообщила о взятии под контроль КПП «Рафах» у границы с Египтом
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Кроме того, по информации Управления по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ), продолжает работать КПП «Эрез», через который также поступают гуманитарные грузы в сектор Газа.

В ночь на 7 мая ЦАХАЛ приступила к операции в Рафахе, где находится больше половины населения всего сектора Газа. Предварительно они призвали жителей восточных кварталов Рафаха эвакуироваться в специальную гуманитарную зону Аль-Муаси, расположенную вблизи населенного пункта Хан-Юнис на юге сектора Газа. К утру 7 мая израильским военным удалось установить контроль над палестинской стороной КПП «Рафах» на границе с Египтом.

Одновременно в Каире возобновились переговоры о перемирии — 6 мая, через несколько часов после того, как Израиль объявил об эвакуации с востока Рафаха, ХАМАС сообщил, что согласен на параметры прекращения огня, предложенные Катаром и Египтом, выступающими в качестве посредников между воюющими сторонами.

Во второй половине дня глава еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что предложение ХАМАС было призвано сорвать вход израильской армии в Рафах.

Израиль открыл КПП для доставки помощи в сектор Газа
Израиль открыл КПП для доставки помощи в сектор Газа

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