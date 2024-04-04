 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В ДНР нашли заминированный схрон с иностранным оружием

Сюжет
Военная операция на Украине

В ДНР нашли заминированный схрон с иностранным оружием
Video

Во время контрразведки Южного военного округа в Ясиноватском районе ФСБ России по ДНР нашли заминированный схрон с иностранным вооружением, заготовленный украинскими военными при отступлении на Авдеевском направлении. Об этом рассказал Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

«В связи с наличием признаков минирования схрона специалистами УФСБ принято решение об уничтожении вооружения на месте накладными зарядами», — говорится в сообщении.

В схроне было обнаружено РПГ разных моделей британского, израильского, американского и шведского производства — девять штук, а также девять штук автоматов Калашникова АК-74, АК-12.

Следователи нашли схрон с оружием террористов из «Крокуса»
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В феврале сообщалось, что в Мариуполе обнаружен схрон с оружием и секретной документацией Службы безопасности Украины. В нем нашли гранатомет РПГ-7, пулемет ПКМ, автомат АК-74 и документы. Изъятая документация была направлена на исследование и дополнительные проверочные мероприятия.

В Москве из-за шквалистого ветра закрыли все парки. Видео

В Екатеринбурге мигрантам, которые приходят в ГИБДД для замены прав, стали выдавать повестки в военкомат

Акции Сбербанка достигли максимума с 4 января 2022 года

Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году превысила доковидные показатели

Патрушев заявил, что следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам

Xiaomi начал поставки электрокара, покорившего Китай. Его уже можно купить в России

Минпромторг назвал пять самых продаваемых в 2024 году автомобилей в России. Карточки

Forbes назвал богатейших людей России. Список

Что купить на случай возможного ослабления рубля: 5 активов

На что сделать ставку во втором квартале: 10 акций от брокера ВТБ
Теги
ДНР схрон оружие Денис Пушилин
Материалы по теме
Минобороны сообщило о взятии населенного пункта Красное в ДНР
Политика
В ДНР заявили об огневом контроле путей снабжения ВСУ под Авдеевкой
Политика
Минобороны заявило о взятии под контроль Орловки в ДНР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 99,43 (+0,02) Инвестиции, 03 апр, 17:06 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 92,39 (-0,14) Инвестиции, 03 апр, 17:06
Валюты, крипта, акции: большой разбор инструментов инвестора в 2024 году Pro, 11:41
В Херсонской области два человека погибли при ударе дронов по грузовику Политика, 11:37
Панарин побил снайперский рекорд века среди незадрафтованных игроков Спорт, 11:24
В МЖД сообщили о стабилизации графика поездов после сбоя на МЦД-1 Общество, 11:22
На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения Общество, 11:13
Где и как найти сотрудника, который будет «работать за семерых» Pro, 11:12
«Мегамаркет» арендует в торговых центрах «Мега» площади ушедшей IKEA Бизнес, 11:08
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
⁠В Таиланде задержали двоих россиян за незаконную работу гидами Общество, 10:59
Россия второй раз объявила в розыск украинского националиста Корчинского Политика, 10:58
Цены на кофе взлетели до максимума за 16 лет из-за опасений дефицита Инвестиции, 10:56
Зачем Amazon подписала контракт с ютубером на $100 млн Pro, 10:53
В Подмосковье из-за сильного ветра упали более 160 деревьев Общество, 10:49
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:46
Гособвинитель запросил почти 10 лет для экс-сотрудника ФСБ за взятку Общество, 10:44