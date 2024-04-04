В ДНР нашли заминированный схрон с иностранным оружием
Во время контрразведки Южного военного округа в Ясиноватском районе ФСБ России по ДНР нашли заминированный схрон с иностранным вооружением, заготовленный украинскими военными при отступлении на Авдеевском направлении. Об этом рассказал Денис Пушилин в своем телеграм-канале.
«В связи с наличием признаков минирования схрона специалистами УФСБ принято решение об уничтожении вооружения на месте накладными зарядами», — говорится в сообщении.
В схроне было обнаружено РПГ разных моделей британского, израильского, американского и шведского производства — девять штук, а также девять штук автоматов Калашникова АК-74, АК-12.
В феврале сообщалось, что в Мариуполе обнаружен схрон с оружием и секретной документацией Службы безопасности Украины. В нем нашли гранатомет РПГ-7, пулемет ПКМ, автомат АК-74 и документы. Изъятая документация была направлена на исследование и дополнительные проверочные мероприятия.
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