Польша подняла самолеты из-за «активности дальней авиации России»

Польша подняла в воздух дежурные военные самолеты из-за активности дальней авиации России над Украиной. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования польской армии в соцсети Х (Twitter).

«Наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации России», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на юго-востоке страны из-за работы самолетов может быть повышен уровень шума.

Польша периодически сообщает о подъеме в воздух истребителей на фоне активности российских военных и сообщений о взрывах на Украине. Последний раз аналогичный инцидент фиксировали в конце апреля.

В ночь на 8 мая в нескольких областях Украины прогремели взрывы, в ряде регионов была объявлена воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.