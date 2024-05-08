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Военная операция на Украине ,  
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Польша подняла самолеты из-за «активности дальней авиации России»

Польша подняла самолеты из-за «активности дальней авиации России»
Сюжет
Военная операция на Украине

Польша подняла в воздух дежурные военные самолеты из-за активности дальней авиации России над Украиной. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования польской армии в соцсети Х (Twitter).

«Наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации России», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на юго-востоке страны из-за работы самолетов может быть повышен уровень шума.

Польша подняла истребители из-за «активности дальней авиации России»
Политика
Фото:Omar Marques / Getty Images

Польша периодически сообщает о подъеме в воздух истребителей на фоне активности российских военных и сообщений о взрывах на Украине. Последний раз аналогичный инцидент фиксировали в конце апреля.

В ночь на 8 мая в нескольких областях Украины прогремели взрывы, в ряде регионов была объявлена воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Польша Россия истребители
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