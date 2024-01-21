Рэпер Дрейк потерял $700 тыс. на чемпионском бое UFC

Дрейк поставил $700 тыс. на победу Шона Стриклэнда, но тот проиграл раздельным решением судей. Рэпер в сентябре ставил $500 тыс. на соперника Стриклэнда Исраэля Адесанью, и тот потерял чемпионский пояс

Рэпер Дрейк (Фото: Amy Sussman / Getty Images)

Обладатель пяти премий Grammy канадский рэпер Дрейк поставил $700 тыс. на победу чемпиона UFC Шона Стриклэнда над южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и проиграл. Об этом пишет Talksport.

Турнир прошел в Торонто. Стриклэнд впервые проводил защиту титула и уступил раздельным решением судей.

О своей ставке с коэффициентом 1,97 Дрейк написал в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) за день до боя.

Канадский музыкант, регулярно делающий крупные ставки на спортивные соревнования, известен своим «проклятием» — спортсмены и команды, которых он поддерживает или на которых делает ставки, часто после этого проигрывают.

В частности, в сентябре Дрейк поставил $500 тыс. на предыдущего соперника Стриклэнда Исраэля Адесанью, и тот лишился чемпионского пояса.

Среди других «жертв проклятия» Дрейка называют ирландского бойца Конора Макгрегора (проиграл Хабибу Нурмагомедову), британского боксера Энтони Джошуа (уступил Энди Руису-младшему), сборную Канады (вылетела с чемпионата мира в Катаре без единой победы), пилота «Формулы-1» Шарля Леклера (сломался мотор, когда он лидировал в гонке), теннисистку Серену Уильямс (не смогла выиграть все четыре «Больших шлема» за год, проиграв в полуфинале US Open, на который пришел Дрейк).