Рэпер Дрейк потерял $700 тыс. на чемпионском бое UFC
Обладатель пяти премий Grammy канадский рэпер Дрейк поставил $700 тыс. на победу чемпиона UFC Шона Стриклэнда над южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и проиграл. Об этом пишет Talksport.
Турнир прошел в Торонто. Стриклэнд впервые проводил защиту титула и уступил раздельным решением судей.
О своей ставке с коэффициентом 1,97 Дрейк написал в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) за день до боя.
Канадский музыкант, регулярно делающий крупные ставки на спортивные соревнования, известен своим «проклятием» — спортсмены и команды, которых он поддерживает или на которых делает ставки, часто после этого проигрывают.
В частности, в сентябре Дрейк поставил $500 тыс. на предыдущего соперника Стриклэнда Исраэля Адесанью, и тот лишился чемпионского пояса.
Среди других «жертв проклятия» Дрейка называют ирландского бойца Конора Макгрегора (проиграл Хабибу Нурмагомедову), британского боксера Энтони Джошуа (уступил Энди Руису-младшему), сборную Канады (вылетела с чемпионата мира в Катаре без единой победы), пилота «Формулы-1» Шарля Леклера (сломался мотор, когда он лидировал в гонке), теннисистку Серену Уильямс (не смогла выиграть все четыре «Больших шлема» за год, проиграв в полуфинале US Open, на который пришел Дрейк).
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