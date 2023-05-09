Эстонская Нарва и российский Ивангород находятся напротив друг друга на берегу реки. В Ивангороде на набережной идет концерт в честь Дня Победы, его смотрят и нарвитяне. Нарва вывесила плакат с Путиным

Фото: Janis Laizans / Reuters

В российском Ивангороде, который находится на границе с Эстонией, для жителей эстонской Нарвы в честь Дня Победы устроили концерт. В Нарве эстонские власти в ответ развернули плакат с изображением президента Владимира Путина. Об этом сообщает местное издание Delfi.

Video

Ивангород (Ленинградская область) и Нарва находятся напротив друг друга на берегах реки Нарвы, их соединяет мост Дружбы. В Ивангороде концерт прошел у крепости, плакат в Нарве вывесили на башне замка.

Как сообщает Delfi, на набережной реки в Нарве собрались несколько сотен жителей города. Там слышно, как на концерте исполняют песни военных лет — «Катюша», «Смуглянка» и др., ведущий обращался к жителям Эстонии с поздравлениями.

В Нарве вывесили плакат с надписью «Putin War Criminal» и изображением лица российского президента. Delfi пишет, что он появился по инициативе Нарвского замка и проекта Propastop. Директор замка Мария Сморжевских-Смирнова назвала это «посланием российской стороне».

На мосту Дружбы из-за него прошла встреча российской и эстонской делегаций. Как отмечает Delfi, представители России потребовали снять плакат, но эстонцы отказались это делать, так как он висит без нарушений законодательства страны.

РБК направил запрос в Пограничное управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Delfi отмечает, что в Эстонии на 9 Мая разрешается возложение цветов, но нельзя проводить собрания и демонстрировать российский и советский флаги, георгиевскую ленту. В Нарве жители несут цветы и свечи к месту, где раньше стоял памятник-танк и Бронзовый солдат. Портал указывает, что цветы в память об окончании Второй мировой войны возложила и мэр Нарвы Катри Райк. Однако она сделала это у мемориала, где похоронены погибшие в немецких и советских концлагерях.