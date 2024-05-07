В Минздраве рассказали, как менялось отношение к антибиотикам в пандемию

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

По мере обновления данных о лечении COVID-19 изменялся порядок назначения антибиотиков, сообщил РБК главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Он рассказал, что с января 2020-го по октябрь 2023 года ведомство выпустило 18 версий рекомендаций по лечению. По словам Чуланова, изначально использование антибиотиков было довольно широко распространено как в России, так и за рубежом, но уже в июне 2020 года прописали критерии назначения антибактериальной терапии — «исключительно при признаках присоединения бактериальной инфекции».

«В соответствии с этими критериями антибиотики могли быть назначены врачом на амбулаторном или стационарном этапе лечения», — пояснил Чуланов.

Он отметил, что нередко пациенты, «поддаваясь панике», начинали принимать антибиотики без необходимости.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения сообщили, что при лечении COVID-19 больные по всему миру злоупотребляли антибиотиками: около 75% пациентов принимали такие лекарства «на всякий случай», хотя только у 8% была необходимость в их приеме.

В начале пандемии главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов предупредил, что антибиотики не предотвращают заражение коронавирусом, а лечение ими не по назначению врача создают угрозу, что микроорганизмы станут устойчивыми к таким препаратами.