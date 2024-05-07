Президент ОАЭ поздравил Путина с инаугурацией

Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян поздравил президента России Владимира Путина с инаугурацией. Сообщение главы ОАЭ опубликовано на его странице в соцсети Х.

«Я поздравляю президента Владимира Путина с его инаугурацией на посту президента России. ОАЭ привержены работе с международными партнерами ради укрепления глобального диалога, развития и сотрудничества на благо всех народов», — написал Аль Нахайян на английском языке.

Президент ОАЭ также опубликовал пост на арабском языке, в котором пожелал Путину успехов в «руководстве страной на пути развития и прогресса», а также выразил надежду на продолжение сотрудничества между двумя странами.

Путин вступил в должность президента России в пятый раз. На выборах, которые прошли в марте, он набрал 87,28% голосов избирателей.

В декабре 2023 года Путин и Аль Нахайян встретились в Абу-Даби, столице ОАЭ. По случаю приезда президента России небо над городом раскрасили в цвета российского флага, Путина встретили флагами России на улицах, почетным караулом и выстрелами из пушек.

После переговоров Путин подарил президенту ОАЭ картину, на которой изображен Аль Нахайян. Шейх в ответ вручил российскому коллеге мозаику.