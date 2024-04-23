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Военная операция на Украине ,  
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В Шебекино трое мужчин пострадали из-за взрыва дрона-камикадзе

Гладков сообщил о трех пострадавших в Шебекино мужчинах из-за взрыва дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Трое мужчин пострадали в Шебекино из-за сдетонировавшего рядом с проходной предприятия дрона-камикадзе, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

«У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки и плеча, бригадой скорой он доставлен в областную клиническую больницу. Еще двое мужчин — один с осколочным ранением живота, второй с осколочными ранениями голени и кисти — доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода», — рассказал губернатор.

Гладков добавил, что повреждены пять легковых автомобилей.

Ранее 23 апреля под обстрел попало село Безлюдовка Шебекинского городского округа. Никто не пострадал, поврежден фасад коммерческого объекта.

Накануне Гладков рассказал, что из-за обстрелов ВСУ с начала военной операции погибли 120 мирных жителей, пострадал 651.

В Шебекино трое мужчин пострадали из-за взрыва дрона-камикадзе
В Шебекино трое мужчин пострадали из-за взрыва дрона-камикадзе

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Шебекино Белгородская область Вячеслав Гладков обстрелы Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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