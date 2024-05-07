Nintendo назвала сроки анонса новой флагманской консоли вместо Switch

Nintendo расскажет о консоли — преемнице Switch до апреля 2025 года

Фото: Frank Duenzl / picture alliance / Global Look Press

Японская корпорация Nintendo намерена до конца этого финансового года анонсировать консоль, которая станет преемницей Nintendo Switch, сообщил на странице компании в X ее президент Сюнтаро Фурукава.

«Мы сделаем объявление о преемнице Nintendo Switch в течение этого финансового года», — написал он. В Японии 2024 финансовый год завершится 31 марта 2025-го.

В июне 2024 года компания намерена провести презентацию под названием Nintendo Direct, которая будет посвящена подготовленному к релизу программному обеспечению для Nintendo Switch. Во время этого мероприятия никаких деталей о новой консоли раскрывать не будут, предупредил Фурукава.

О том, что Nintendo планирует выпустить новую флагманскую консоль, которая станет преемницей Switch, не позже марта 2025 года, ранее писала Nikkei. По данным издания, она должна получить экран большего размера, чем Switch (6,2 дюйма для стандартной модели), и обладать функциями как стационарной, так и портативной версии.

Кроме того, приставка будет поддерживать игры в более высоком разрешении, писала Nikkei.

Свою флагманскую консоль Nintendo Switch компания анонсировала в 2015-м, спустя два года были запущены продажи. По оценке самой корпорации, они остаются «стабильными»: к концу февраля по всему миру было продано 139,3 млн приставок. В списке самых продаваемых консолей в истории Nintendo Switch уступает только Nintendo DS и PlayStation 2.

Поставки консолей Nintendo в Россию были прекращены после начала военной операции на Украине, однако Минпромторг разрешил их параллельный импорт.