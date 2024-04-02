Песков заявил о «последних согласованиях» сроков визита Мадуро в Москву
В Кремле готовятся к визиту президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
«Высокая степень подготовки визита. [Идут] последние согласования сроков, которые будут подходить и к графику господина Мадуро, и к графику Путина», — сказал представитель Кремля.
Песков ответил так на вопрос о датах визита политика после того, как Мадуро анонсировал поездку в Москву.
В конце января 2024 года Песков сообщил, что потребность в визите Мадуро в Россию есть. На тот момент точные сроки поездки президента Венесуэлы не были установлены.
Сам Мадуро в те же дни заявил, что в скором времени планирует посетить Санкт-Петербург.
2 апреля венесуэльский президент сообщил, что вскоре приедет в Россию. В эфире Venezolana de Televisión он заявил послу России в Венесуэле Сергею Малик-Багдасарову, что скоро встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Мэр Белгорода показал последствия ракетных городу по городу. Видео
ЦБ назвал условия повышения ключевой ставки. Список
Для использования ChatGPT для больше не нужна регистрация
Каждый второй заемщик по ипотеке в России в 2024 году получил отказ
Вв России подорожали автомобили, ввезенные по параллельному импорту. Карточки
Атака беспилотников в Татарстане попала на видео
Цены на золото обновили исторический рекорд. С чем это связано?
13 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?