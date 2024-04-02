Песков заявил о «последних согласованиях» сроков визита Мадуро в Москву

Николас Мадуро (Фото: kremlin.ru)

В Кремле готовятся к визиту президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Высокая степень подготовки визита. [Идут] последние согласования сроков, которые будут подходить и к графику господина Мадуро, и к графику Путина», — сказал представитель Кремля.

Песков ответил так на вопрос о датах визита политика после того, как Мадуро анонсировал поездку в Москву.

В конце января 2024 года Песков сообщил, что потребность в визите Мадуро в Россию есть. На тот момент точные сроки поездки президента Венесуэлы не были установлены.

Сам Мадуро в те же дни заявил, что в скором времени планирует посетить Санкт-Петербург.

2 апреля венесуэльский президент сообщил, что вскоре приедет в Россию. В эфире Venezolana de Televisión он заявил послу России в Венесуэле Сергею Малик-Багдасарову, что скоро встретится с президентом России Владимиром Путиным.