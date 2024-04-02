Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал визит в Россию в ближайшее время

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что намерен в ближайшее время приехать в Россию с рабочим визитом Об этом он заявил в эфире программы «С Мадуро плюс» на телеканале Venezolana de Televisión, трансляция шла на странице главы государства в X (ранее — Twitter).

«Передайте президенту [России Владимиру] Путину, что скоро я посещу его», — сказал Мадуро послу России в Венесуэле Сергею Малик-Багдасарову.

В конце января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что визит Мадуро в Россию прорабатывается, и что в нем есть потребность. Точных дат поездки на тот момент не было, отмечал он.

Посол Венесуэлы в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес, в свою очередь, сообщил журналистам, что Каракас обсуждает с Москвой конкретные сроки визита. Поездка президента Венесуэлы, по словам дипломата, была запланирована на 2024 год.

Помощник российского президента Юрий Ушаков говорил, что Мадуро должен был посетить Москву в декабре 2023 года. Он допустил, что тот захочет посетить и другие российские города, и назвал это «предметом переговоров».

В последний раз Мадуро посещал Россию в 2019 году.