Губернатор сообщил о первом погибшем из-за пожаров в Иркутской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за гибели 75-летнего мужчины. По версии ведомства, к смерти могла привести халатность чиновников администрации Братского района

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В СНТ «Локомотив» в городе Вихоревка Иркутской области, где произошел масштабный пожар, обнаружили одного погибшего. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.

«В СНТ «Локомотив» было обнаружено тело мужчины 1948 года рождения. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что на место выехала испытательная пожарная лаборатория. «Предстоит выяснить причины возникновения возгорания, с чего все началось. Ясно одно, он [пожар] был изначально техногенным», — пишет Кобзев.

Управление Следственного комитета по Иркутской области сообщило в своем телеграм-канале о возбуждении уголовного дела «по факту халатности должностных лиц администрации Братского района» из-за гибели 75-летнего мужчины при пожаре. Дело возбудили по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса).

Губернатор ранее рассказал, что рядом с Вихоревкой возник техногенный пожар сразу в нескольких дачных кооперативах, позже огонь перекинулся на частный сектор города. По его словам, на территории садового товарищества «Алюминщик» загорелись 20 дачных домов и десять хозпостроек, в садоводствах «Локомотив», «Укские дачи» и «Виктория» горят 37 строений. В частном секторе Вихоревки загорелись 12 жилых домов.

Пострадала как минимум одна женщина, в крайне тяжелом состоянии ее эвакуировали в Братскую районную больницу. В Вихоревке развернули пункт временного размещения вместимостью 300 человек.