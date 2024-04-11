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В Казахстане приняли закон о криминализации домашнего насилия

Сенат Казахстана принял закон о криминализации домашнего насилия
Сенат Казахстана одобрил закон о криминализации домашнего насилия, теперь документ должен подписать президент. Поправки приняли на фоне дела против экс-министра экономики Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве жены
Фото: senate.parlam.kz
Фото: senate.parlam.kz

Сенат Казахстана (верхняя палата парламента) одобрил в двух чтениях закон об усилении защиты прав женщин и безопасности детей. Мажилис (нижняя палата) принял этот закон в феврале, теперь его должен подписать президент Касым-Жомарт Токаев.

Закон предусматривает уголовную ответственность за побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью, а также ужесточает наказание за умышленное причинение среднего и тяжкого вреда здоровью. Кроме того, исключается возможность примирения сторон по преступлениям, связанным с физическим насилием и жестоким обращением в отношении несовершеннолетних.

Поправки предполагают исключение альтернативных мер наказания, кроме пожизненного лишения свободы за убийство, изнасилование или насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних, а также криминализацию «приставания сексуального характера» к лицам, не достигшим 16 лет.

Также закон вводит уголовную ответственность за доведение до самоубийства и склонение к самоубийству с наказанием в виде лишения свободы, за пропаганду самоубийства предусмотрены штрафы.

Суд арестовал экс-министра экономики Казахстана по делу об убийстве жены
Политика
Куандык Бишимбаев

Закон о криминализации домашнего насилия в Казахстане одобрили на фоне разбирательства в отношении бывшего министра по нацэкономике Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в истязаниях и убийстве с особой жестокостью его жены Салтанат Нукеновой . 

По версии следствия, в ночь на 9 ноября 2023 года Бишимбаев избил супругу в ресторане и оставил ее умирать на полу VIP-кабинки. Его задержали на следующий день, экс-министр находится под арестом. Бишимбаев заявляет, что жена после распития алкоголя проявляла агрессию, спровоцировав его на драку. 

11 апреля проходило судебное заседание по этому делу, в ходе него родственник бывшего министра Бахытжан Байжанов признался, что не раз видел супругу Бишимбаева с синяками. Байжанову предъявлено обвинение в укрывательстве и недонесении о преступлении — по его поручению была удалена часть записей с видеокамер наблюдения.

В России с 2017 года домашнее насилие декриминализовано: за первые случаи побоев в семье предусмотрена административная ответственность. За второй и последующие случаи следует уголовное наказание.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
домашнее насилие Казахстан
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