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Борьба с огнем в Иркутской области, где сгорели 25 домов. Видео

В городе Вихоревка в Иркутской области сгорели 25 домов

Борьба с огнем в Иркутской области, где сгорели 25 домов. Видео
Video

В городе Вихоревка в Братском районе Иркутской области сгорели 25 дачных домов, практически полностью выгорело СНТ «Локомотив». Об этом сообщил глава района Александр Дубровин.

Как рассказал чиновник, с дачных земель пожар перешел на окраину города, где расположен частный сектор. «Ветер очень сильный, постоянно меняет направление, чем добавляет проблем и еще больше помогает стихии распространиться», — написал Дубровин в своем телеграм-канале.

По его словам, в Вихоревке работают десять пожарных машин, шесть водовозок, три бульдозера, а также погрузчики. Дубровин отметил, что на помощь пришло «очень много людей, добровольцев, волонтеров, сотрудников администрации».

В Иркутской области пожар перекинулся на улицы города Вихоревка
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев добавил, что в ликвидации пожара участвуют более 50 человек. По его словам, на территории садового товарищества «Алюминщик» огонь охватил 20 дачных домов и десять хозпостроек, в садоводствах «Локомотив», «Укские дачи», «Виктория» горят 37 строений.

В частном секторе Вихоревки загорелись 12 жилых домов. В городе развернут пункт временного размещения на базе спортивного комплекса «Таежный» вместимостью 300 человек.

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Теги
Иркутская область пожары Игорь Кобзев дачи

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принять участие

12+

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