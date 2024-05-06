Глава белгородского минздрава рассказал о состоянии детей после атаки дронов

В минздраве оценили состояние пострадавших при атаке дронов детей

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Дети, пострадавшие в результате атаки дронов в Белгородской области, находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил глава регионального минздрава Андрей Иконников, передает «РИА Новости».

«Состояние детей ближе к удовлетворительному, находятся они в детской областной клинической больнице под наблюдением», — сказал Иконников.

До этого белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что после атаки беспилотников были госпитализированы трое мальчиков-братьев. Медики зафиксировали у шестилетнего мальчика сотрясение головного мозга и ссадину на лбу, у девятилетнего — контузию, у 17-летнего — ушиб кисти и сотрясение головного мозга.

6 мая запущенные украинскими военными беспилотники-камикадзе атаковали две «Газели» и автомобиль близ села Березовка в Борисовском районе.

Общее число пострадавших составило 42 человека. По словам Гладкова, погибли шесть человек. В местной компании «Агро-Белогорье», чьи сотрудники находились в попавших под удар машинах, сообщили о семерых погибших.