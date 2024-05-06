Минобороны передало в музей рассекреченные документы разведки 1941 года

Музей Победы в Москве (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Минобороны России передало в Музей Победы в Москве рассекреченные документы о деятельности советской военной разведки накануне и в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «РИА Новости».

В рассекреченных документах, в частности, говорится, что немецкое командование рассчитывало в течение трех недель после начала Великой Отечественной войны добиться окончательной победы и взять в плен Иосифа Сталина и советское правительство с помощью сообщников в СССР.

В материалах также утверждается, что немецкие власти планировали закончить боевые действия на восточном фронте в августе, а затем вторгнуться в Великобританию.

В церемонии передачи документов в Музей Победы принял участие начальник Главного разведывательного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Он отметил, что «реликвии военной разведки» обнародовали в день святого Георгия Победоносца, который, по его словам, считается покровителем военных разведчиков.

В апреле 2023 года ФСБ впервые обнародовала рассекреченные документы о последних днях Третьего рейха и самоубийстве Адольфа Гитлера. В материалах приводятся свидетельства адъютанта фюрера — штурмбанфюрера СС Отто Гюнше, который был арестован в 1945 году.

По словам Гюнше, на психическое состояние Гитлера большое влияние оказала телеграмма Германа Геринга, в которой тот назначил себя его преемником, а также информация, что рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер предложил капитуляцию.

В документах говорится, что Гитлер не хотел попасть в плен «ни живым, ни мертвым», поэтому решился на суицид. «В последний миг перед смертью он все время находился в состоянии страха перед возможностью неожиданно попасть в руки к русским», — утверждал Гюнше.