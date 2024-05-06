 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Политика ,  
0 

Минобороны передало в музей рассекреченные документы разведки 1941 года

Минобороны передало в Музей Победы рассекреченные документы разведки СССР
Музей Победы в Москве
Музей Победы в Москве (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Минобороны России передало в Музей Победы в Москве рассекреченные документы о деятельности советской военной разведки накануне и в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «РИА Новости».

В рассекреченных документах, в частности, говорится, что немецкое командование рассчитывало в течение трех недель после начала Великой Отечественной войны добиться окончательной победы и взять в плен Иосифа Сталина и советское правительство с помощью сообщников в СССР.

В материалах также утверждается, что немецкие власти планировали закончить боевые действия на восточном фронте в августе, а затем вторгнуться в Великобританию.

В церемонии передачи документов в Музей Победы принял участие начальник Главного разведывательного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Он отметил, что «реликвии военной разведки» обнародовали в день святого Георгия Победоносца, который, по его словам, считается покровителем военных разведчиков.

ФСБ раскрыла показания адъютанта Гитлера о роли СССР в битве при Арденнах
Политика

В апреле 2023 года ФСБ впервые обнародовала рассекреченные документы о последних днях Третьего рейха и самоубийстве Адольфа Гитлера. В материалах приводятся свидетельства адъютанта фюрера — штурмбанфюрера СС Отто Гюнше, который был арестован в 1945 году.

По словам Гюнше, на психическое состояние Гитлера большое влияние оказала телеграмма Германа Геринга, в которой тот назначил себя его преемником, а также информация, что рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер предложил капитуляцию.

В документах говорится, что Гитлер не хотел попасть в плен «ни живым, ни мертвым», поэтому решился на суицид. «В последний миг перед смертью он все время находился в состоянии страха перед возможностью неожиданно попасть в руки к русским», — утверждал Гюнше.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Теги
Минобороны музей рассекречивание документы СССР Иосиф Сталин

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Материалы по теме
ФСБ рассекретила данные об операции Смерша в 1944 году
Политика
ФСБ рассекретила архив об уничтожении группы французов у Брянска в 1943-м
Политика
ФСБ рассекретило документы о преступлениях нацистов в Смоленской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 98,47 (-0,09) Инвестиции, 17:12 Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 91,31 (-0,38) Инвестиции, 17:12
«Урал» на 95-й минуте вырвал победу у «Балтики» Спорт, 17:47
Суд в Петербурге приговорил двоих подростков за поджог на железной дороге Политика, 17:40
В Госдуме предложили провести «шашлычную амнистию» Недвижимость, 17:37
Журналистка Кеворкова не признала вину в оправдании терроризма Общество, 17:35
Предложение вторичного жилья в Москве сократилось почти на четверть Недвижимость, 17:24
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:22
Гладков сообщил о гибели взрослого и ранении девочки при атаке ВСУ Политика, 17:21
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Илон Маск дал Уоррену Баффету совет по вложению денег Berkshire Hathaway Инвестиции, 17:19
НКР подтвердило кредитный рейтинг АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» на уровне AAA.ru Кредитные рейтинги, 17:18
Курс доллара в мае 2024 года: какой фактор будет решающим для рубля Инвестиции, 17:18
ВСУ начали переброску резервов из-за сложной ситуации в Донбассе Политика, 17:14
Невзорова и Милова повторно объявили в розыск Политика, 17:12
Хосе Рауль Мулино победил на президентских выборах в Панаме Политика, 17:10
Мишустин сказал Путину, что кабмин гордится быть частью его команды Политика, 17:09