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Хосе Рауль Мулино победил на президентских выборах в Панаме

Президентом Панамы стал Хосе Рауль Мулино
Хосе Рауль Мулино
Хосе Рауль Мулино (Фото: Tarina Rodriguez / Reuters)

Новым президентом Панамы после подсчета 98,57% стал кандидат от партии «Достижение целей» Хосе Рауль Мулино, следует из данных на сайте Избирательного трибунала страны.

За него проголосовали 34% избирателей — более 769 тыс. граждан Панамы.

На втором месте — Рикардо Ломбано, голоса за него отдали более 24% избирателей.

Ранее пост президента в стране занимал Лаурентино Кортисо. Он был избран в 2019 году.

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Мулино с 1993 по 1994 год возглавлял МИД Панамы. В 2009–2010 годах он занимал пост министра правительства и юстиции, в 2010–2014 годах — министра общественной безопасности.

В 2019 году политик участвовал в выборах президента страны от партии «Демократические перемены».

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Теги
Панама выборы президента президент

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