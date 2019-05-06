В Панаме выбрали нового президента

На президентских выборах в Панаме победил кандидат от левоцентристской Революционно-демократической партии, бывший министр сельского хозяйства страны Лаурентино Кортисо. Об этом сообщает местный телеканал Telemetro со ссылкой на Избирательный трибунал республики.

По предварительным данным, после обработки более 92% бюллетеней Кортисо набрал 33,07% голосов избирателей. За него отдали свои голоса более 617 тыс. граждан страны. Он с небольшим отрывом обошел кандидата от либеральной партии «Демократические перемены» Ромуло Ру, который заручился поддержкой 31,07%.

Действующий президент республики Хуан Карлос Варела уже поздравил Кортисо с победой по телефону. Ромуло Ру заявил о фальсификациях в ходе подсчета голосов.

Явка на выборах составила 73%. Кортисо — 66-летний политик, который вышел на выборы с обещаниями побороть коррупцию, провести конституционную реформу, чтобы больше разделить ветви власти, а также укрепить ключевые секторы экономики и повысить инвестиционную привлекательность Панамы на международном уровне.