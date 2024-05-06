Гладков сообщил о новой атаке дрона на автомобиль в Белгородской области

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В Белгородской области произошел еще один удар украинского дрона по движущемуся автомобилю, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Взрыв произошел в Борисовском районе области, пострадал один человек.

«Легковой автомобиль был атакован на участке автодороги в районе села Березовка. По предварительной информации, один человек пострадал — у мужчины осколочные ранения нижней конечности», — написал глава региона.

Он уточнил, что пострадавший доставлен в Центральную районную больницу.

Утром 6 мая украинские дроны атаковали две «Газели» компании «Агро-Белогорье» около села Березовка. Шесть человек погибли на месте, общее число пострадавших достигло 40 человек, среди них три ребенка. Позже один из раненых умер в больнице.

Удар произошел около 7:00 на шоссе Грайворон — Березовка — Белгород, недалеко от поворота на село Грузское. Пострадавшие дети находились в легковом автомобиле, который зацепило взрывом. По данным компании, пострадали 15 сотрудников компании.