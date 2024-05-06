Над Курской областью сбили украинский БПЛА
Украинский беспилотник самолетного типа сбили над территорией Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
Дрон уничтожили дежурными средства ПВО, отметили в ведомстве.
Курская область, как и другие приграничные регионы России, подвергается атакам беспилотников и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
4 мая губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли 12 точек на территории области 4 мая. Были атакованы села Локоть, Козино, Плехово, Гуево. В некоторых населенных пунктах зафиксировали повреждения домов и нарушение газоснабжения. Кроме того, над территорией Суджанского района области сбили девять дронов.
Утром того же дня в регионе под обстрел попало село Коровяковка. Повреждения получили пять домов, личный трактор, грузовой и легковой автомобили. В селе Успеновка в результате атаки загорелись два дома.
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