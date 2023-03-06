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Люди застряли на высоте 60 м на аттракционе в Одессе

Люди застряли на высоте 60 м на аттракционе в парке Шевченко в Одессе

Несколько человек застряли на высоте 60 м во время катания на аттракционе в парке Шевченко в Одессе, пишет агентство УНИАН в телеграм-канале.

Инцидент произошел на аттракционе Power Tower вечером 5 марта. Агентство опубликовало видео, на котором виден круг кресел, зависший в верхней части башни аттракциона.

Аттракцион Power Tower открыли в Одессе в 2018 году. Он стал самым высоким в стране. Общая высота башни — 60 м. Механизм медленно поднимает посетителей парка вверх, а затем резко опускается вниз с ускорением, так происходит несколько раз подряд. Один сеанс длится две минуты. Одновременно кататься на аттракционе могут 32 человека.

В июле 2022 года в Центральном парке Волгограда остановился аттракцион «Колесо обозрения». В этот момент в кабинках находились люди. Причиной стала неисправность системы энергоснабжения. Людей эвакуировали из кабинок, прокручивая колесо.

Теги
Одесса аттракцион
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