МЧС: в Туле спасатели сняли 16 человек со сломавшейся карусели

В Туле сняли застрявших на высоте пассажиров со сломавшейся карусели

В тульском Центральном парке им. П.П. Белоусова из-за поломки карусели на высоте застряли 16 человек, спасателям удалось спустить их, сообщила пресс-служба российского МЧС в телеграм-канале.

Инцидент произошел вечером 29 апреля. Как уточнили в ведомстве, сломалась цепочная карусель. Аттракцион остановился из-за технической неисправности, природу которой в МЧС не раскрыли. В результате на высоте оказались заблокированы люди, в том числе дети.

На кадрах, которые показало ведомство, видно, как спасатели спускают девушку, находившуюся в сиденье, на крышу спецмашины.

В результате случившегося никто не пострадал, уточнили в МЧС.

Проверку по факту произошедшего организовала региональная прокуратура. В ведомстве уточнили, что около 19:50 по местному времени (совпадает с мск) цепочная карусель на площадке «Драйв» остановилась с людьми на высоте около 3 м.

Эвакуация пассажиров спасателями заняла около часа, добавили в прокуратуре.

В мае 2023 года в оренбургском «Оренпарке» рухнула карусель. По данным мэрии, обрушение произошло из-за поломки механизма. В пресс-службе губернатора Оренбургской области сообщили, что карусель не была зарегистрирована в органах технадзора. По данным Минздрава, пострадали 20 человек, в том числе дети, 15 из них госпитализировали.

Следственный комитет завел по факту произошедшего два уголовных дела — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и о халатности, повлекшей по неосторожности тяжкий вред здоровью. Нескольких человек, в том числе директора парка и руководителя фирмы, обслуживавшей аттракционы, арестовали.