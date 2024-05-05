Три ребенка получили травмы во время катания на аттракционе в парке в Ейске

В Ейске три ребенка пострадали на аттракционе в парке

Во время катания на аттракционе в одном из парков культуры и отдыха в Ейске три ребенка 12-ти и 13-ти лет получили травмы, рассказали РБК в пресс-службе управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

«По указанию руководителя краевого следственного управления возбуждено уголовное дело по факту травмирования детей на аттракционе в Ейске», — сообщили в ведомстве.

Следователи возбудили дело по статье 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По информации телеграм-каналов SHOT и «112», две девочки и мальчик решили прокатиться на аттракционе «Лавица» в парке имени Поддубного. Во время катания у карусели внезапно отказали удерживающие устройства на сидениях, и дети чуть не вылетели с аттракциона.

В июне 2023 года в Новосибирске двое детей пострадали при катании на американских горках в парке развлечений. Инцидент произошел из-за резкого торможения, от которого дети ударились об элементы карусели.

В июле того же года две 15-летние девочки пострадали из-за падения кабины детского аттракциона в парке в Орехово-Зуево. В городском парке на детском аттракционе «Веселая волна» с рельсов сошла одна из кабинок.