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В Новосибирске двое детей пострадали при катании на американских горках

В Новосибирске два ребенка пострадали при катании на американских горках
Фото: nsk.sledcom.ru
Фото: nsk.sledcom.ru

В Новосибирске двое детей пострадали при катании на американских горках в парке развлечений. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Во время катания на аттракционе пострадали девочки шести и 11 лет. Инцидент произошел из-за резкого торможения, от которого дети ударились об элементы карусели. Детей госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК). Виновным грозит лишение свободы на два года.

В начале мая в Оренбурге арестовали четырех фигурантов дела о падении карусели с людьми в парке аттракционов «Оренпарк»: руководителя ООО «Аттракцион-Сервис», которая предоставляла услуги посетителям парка, Александра Плинина и директора парка Тимура Шогенова. Также был арестован руководитель ООО «Винтаж» Сергей Таран. Они заключены под стражу до 7 июля.

Падение карусели произошло 6 мая. По данным Минздрава, пострадали 20 человек, в том числе дети, 15 из них госпитализировали.

Теги
Новосибирск американские горки Дети пострадавшие Следственный комитет
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