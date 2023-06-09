В Новосибирске двое детей пострадали при катании на американских горках
В Новосибирске двое детей пострадали при катании на американских горках в парке развлечений. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.
Во время катания на аттракционе пострадали девочки шести и 11 лет. Инцидент произошел из-за резкого торможения, от которого дети ударились об элементы карусели. Детей госпитализировали.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК). Виновным грозит лишение свободы на два года.
В начале мая в Оренбурге арестовали четырех фигурантов дела о падении карусели с людьми в парке аттракционов «Оренпарк»: руководителя ООО «Аттракцион-Сервис», которая предоставляла услуги посетителям парка, Александра Плинина и директора парка Тимура Шогенова. Также был арестован руководитель ООО «Винтаж» Сергей Таран. Они заключены под стражу до 7 июля.
Падение карусели произошло 6 мая. По данным Минздрава, пострадали 20 человек, в том числе дети, 15 из них госпитализировали.