 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Си Цзиньпин прибыл в Париж с официальным визитом

Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Париж с официальным визитом

Си Цзиньпин прибыл в Париж с официальным визитом
Video

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Париж с официальным визитом, передает Центральное телевидение Китая. Это первая поездка китайского лидера в страну Евросоюза за последние пять лет.

«В ходе визита я проведу углубленный обмен мнениями с президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном о развитии отношений Китай — Франция и Китай — ЕС в новой ситуации, а также о текущих важных международных и региональных проблемах», — заявил Си Цзиньпин.

Визит приурочен к 60-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Китайский лидер проведет во Франции два дня. У него запланированы совместные переговоры с Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Reuters узнал «сентиментальный» план Макрона по давлению на Си Цзиньпина
Политика
Эмманюэль Макрон и Си Цзиньпин

Ранее Reuters сообщил, что Макрон планирует надавить на китайского председателя во время его визита в страну для сокращения торгового дисбаланса и влияния Пекина на Москву в связи с конфликтом на Украине.

Во вторник, 7 мая, Макрон отвезет Си Цзиньпина в Пиренеи. Эти горы имеют особенную значимость, поскольку там родилась бабушка Макрона по материнской линии. Как указывает Reuters, такой жест — отголосок решения Си Цзиньпина пригласить Макрона на чайную церемонию в бывшем доме своего отца в Гуанчжоу.

По информации Bloomberg, Пекин намерен показать странам ЕС, что предлагает гораздо больше экономических возможностей для них, чем США. По словам источников агентства, французский президент намерен углубить свои личные связи с китайским лидером и обратиться к нему с просьбой убедить Владимира Путина положить конец конфликту на Украине. Макрон также стремится привлечь инвестиции Китая в производство аккумуляторов для электромобилей в стране.

Выборы в местные советы Англии завершились поражением правящей партии

МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

На Западе признали, что Россия приспособилась к экономическому давлению извне

НАТО в рамках учений отрабатывает коалиционные действия против России

Появились новые кадры последствий снегопада в Екатеринбурге. Видео

Баффет продает акции Apple. У компании проблемы в бизнесе

Задержанные после сожжения Нового завета извинились на видео

В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке передних стекол

В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го

«Газпром» получил убыток в 2023 году. Будут ли дивиденды?

В России ускорилось снижение цен на вторичное жилье. Таблица городов

Биржевые цены на какао-бобы рухнули на 30%. Что произошло?

Бывший министр финансов Задорнов рассказал о тромбозе в российской экономике

Синоптики раскрыли причины «языка холода» в России
Теги
Персоны
Си Цзиньпин Париж Франция Китай официальный визит Эмманюэль Макрон
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Макрон решил обсудить с Си Цзиньпином «олимпийское перемирие» на Украине
Политика
Bloomberg сообщил о планах Си Цзиньпина «вбить клин» между ЕС и США
Политика
Reuters узнал «сентиментальный» план Макрона по давлению на Си Цзиньпина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 98,56 (-0,08) Инвестиции, 03 мая, 16:44 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 91,69 (-0,36) Инвестиции, 03 мая, 16:44
Патриарх отдал найденную в 2023-м Казанскую икону в храм Христа Спасителя Общество, 18:50
«Динамо» догнало «Зенит» благодаря трудной победе над аутсайдером РПЛ Спорт, 18:35
Си Цзиньпин прибыл в Париж с официальным визитом Политика, 18:22
Тюкавин забил пяткой с разворота в матче с «Сочи» Спорт, 18:10
В Израиле анонсировали операцию в Рафахе в ближайшем будущем Политика, 18:01
«Челси» со счетом 5:0 победил «Вест Хэм» Спорт, 17:55
Французский балкон и окна в пол: какими будут дома в центре Петербурга РБК и ПИК, 17:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Умер сыгравший короля Теодена во «Властелине колец» Бернард Хилл Общество, 17:47
Швейцария позвала на мирную конференцию по Украине папу римского Политика, 17:35
Гладков сообщил об обстреле села Старый Хутор и атаке дронов на Шебекино Политика, 17:12
В Полтаве прогремели взрывы Политика, 16:55
Захарова ответила на слова Зеленского об украинском шевроне у Бога Политика, 16:39
Как прошла генеральная репетиция парада Победы в Москве. Фотогалерея Общество, 16:33 
На Украине сообщили о повреждении Славянской ТЭС Политика, 16:32