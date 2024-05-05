Си Цзиньпин прибыл в Париж с официальным визитом
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Париж с официальным визитом, передает Центральное телевидение Китая. Это первая поездка китайского лидера в страну Евросоюза за последние пять лет.
«В ходе визита я проведу углубленный обмен мнениями с президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном о развитии отношений Китай — Франция и Китай — ЕС в новой ситуации, а также о текущих важных международных и региональных проблемах», — заявил Си Цзиньпин.
Визит приурочен к 60-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Китайский лидер проведет во Франции два дня. У него запланированы совместные переговоры с Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Ранее Reuters сообщил, что Макрон планирует надавить на китайского председателя во время его визита в страну для сокращения торгового дисбаланса и влияния Пекина на Москву в связи с конфликтом на Украине.
Во вторник, 7 мая, Макрон отвезет Си Цзиньпина в Пиренеи. Эти горы имеют особенную значимость, поскольку там родилась бабушка Макрона по материнской линии. Как указывает Reuters, такой жест — отголосок решения Си Цзиньпина пригласить Макрона на чайную церемонию в бывшем доме своего отца в Гуанчжоу.
По информации Bloomberg, Пекин намерен показать странам ЕС, что предлагает гораздо больше экономических возможностей для них, чем США. По словам источников агентства, французский президент намерен углубить свои личные связи с китайским лидером и обратиться к нему с просьбой убедить Владимира Путина положить конец конфликту на Украине. Макрон также стремится привлечь инвестиции Китая в производство аккумуляторов для электромобилей в стране.
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