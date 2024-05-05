В Полтаве прогремели взрывы

Фото: president.gov.ua

В Полтаве прозвучали взрывы, сообщают «Страна» и корреспонденты «Суспільне».

В регионе объявлена воздушная тревога и ракетная опасность.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

29 апреля в Полтавской области Украины прозвучала серия взрывов. Они были слышны в Миргородском районе. Пострадавших, по словам главы администрации региона Филиппа Пронина, не было, критическая инфраструктура не была повреждена. Ночью 9 апреля в регионе были также слышны взрывы.