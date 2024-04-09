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Военная операция на Украине ,  
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В Хмельницкой и Полтавской областях прозвучали взрывы

В Хмельницкой и Полтавской областях прогремели взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине

В Хмельницкой области прозвучали взрывы, пишут «Суспільне» и «РБК-Украина». В регионе объявлена повторная воздушная тревога.

Ночью взрывы были слышны также в Полтавской области.

Глава Львовской военной администрации Максим Козицкий сообщил о работе ПВО в регионе, там также повторно объявили тревогу.

В Харькове прозвучали взрывы
Политика

Глава Одесской военной администрации Олег Кипер просил жителей Белгород-Днестровского района, Одессы и Одесского района находиться в укрытиях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Полтавская область Хмельницкая область взрывы
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