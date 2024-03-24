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На Земле началась сильная магнитная буря после вспышки на Солнце

На Земле началась очень сильная магнитная буря после вспышки на Солнце
После мощной вспышки на Солнце на Земле началась очень сильная магнитная буря. В России максимальный уровень бури наблюдается в Мурманске и Москве. Тишковец предупреждал, что она продлится до 6 утра 25 марта

В магнитосфере Земли с вечера 24 марта происходит очень сильная магнитная буря, согласно данным мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики.

Магнитные бури — это сильные возмущения магнитного поля Земли, которые резко нарушают его обычный ход и длятся от нескольких часов до нескольких суток. По мощности они делятся на пять уровней: от слабой G1 до экстремально сильной G5. В России максимальный уровень бури к вечеру 24 марта наблюдается в Мурманске (G4), Москве (G3), Диксоне (G3), Тикси (G3) и Баренцбурге (G3).

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее объяснял, что нынешняя магнитная буря связана с мощным взрывом на Солнце, который спровоцировал крупный выброс плазмы в области максимального воздействия на магнитное поле Земли. Вспышке присвоен балл X1.1. «Максимальная геомагнитная активность придется на шесть утра понедельника 25 марта», — предупредил он.

Последствия магнитной бури

Некоторые жители Земли могут столкнуться с ухудшением самочувствия, например с головокружением или нарушениями сна. Особенно осторожными стоит быть тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями или нарушениями работы нервной системы, — магнитные бури могут вызвать осложнения.

Наиболее характерными симптомами во время магнитных бурь считаются:

  • замедление капиллярного кровотока;
  • усугубление проблем с давлением;
  • бессонница;
  • тахикардия;
  • мигрень.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
магнитная буря вспышка на Солнце
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