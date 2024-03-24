На Земле началась очень сильная магнитная буря после вспышки на Солнце

На Земле началась сильная магнитная буря после вспышки на Солнце

После мощной вспышки на Солнце на Земле началась очень сильная магнитная буря. В России максимальный уровень бури наблюдается в Мурманске и Москве. Тишковец предупреждал, что она продлится до 6 утра 25 марта

В магнитосфере Земли с вечера 24 марта происходит очень сильная магнитная буря, согласно данным мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики.

Магнитные бури — это сильные возмущения магнитного поля Земли, которые резко нарушают его обычный ход и длятся от нескольких часов до нескольких суток. По мощности они делятся на пять уровней: от слабой G1 до экстремально сильной G5. В России максимальный уровень бури к вечеру 24 марта наблюдается в Мурманске (G4), Москве (G3), Диксоне (G3), Тикси (G3) и Баренцбурге (G3).

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее объяснял, что нынешняя магнитная буря связана с мощным взрывом на Солнце, который спровоцировал крупный выброс плазмы в области максимального воздействия на магнитное поле Земли. Вспышке присвоен балл X1.1. «Максимальная геомагнитная активность придется на шесть утра понедельника 25 марта», — предупредил он.