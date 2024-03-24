На Земле началась сильная магнитная буря после вспышки на Солнце
В магнитосфере Земли с вечера 24 марта происходит очень сильная магнитная буря, согласно данным мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики.
Магнитные бури — это сильные возмущения магнитного поля Земли, которые резко нарушают его обычный ход и длятся от нескольких часов до нескольких суток. По мощности они делятся на пять уровней: от слабой G1 до экстремально сильной G5. В России максимальный уровень бури к вечеру 24 марта наблюдается в Мурманске (G4), Москве (G3), Диксоне (G3), Тикси (G3) и Баренцбурге (G3).
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее объяснял, что нынешняя магнитная буря связана с мощным взрывом на Солнце, который спровоцировал крупный выброс плазмы в области максимального воздействия на магнитное поле Земли. Вспышке присвоен балл X1.1. «Максимальная геомагнитная активность придется на шесть утра понедельника 25 марта», — предупредил он.
Последствия магнитной бури
Некоторые жители Земли могут столкнуться с ухудшением самочувствия, например с головокружением или нарушениями сна. Особенно осторожными стоит быть тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями или нарушениями работы нервной системы, — магнитные бури могут вызвать осложнения.
Наиболее характерными симптомами во время магнитных бурь считаются:
- замедление капиллярного кровотока;
- усугубление проблем с давлением;
- бессонница;
- тахикардия;
- мигрень.
Опубликованы фотографии обвиняемого в теракте из зала суда
Посетитель «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего
Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины
Как выглядит «Крокус» после пожара. Съемка с вертолета
Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»
Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев
Опубликованы обновленные списки пострадавших в теракте
Лидер группы «Пикник» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»
Светлаков рассказал, как посетители концерта спасались от террористов