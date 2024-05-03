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На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце произошла мощная вспышка
Фото: ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН / Лаборатория солнечной астрономии
Фото: ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН / Лаборатория солнечной астрономии

Мощная вспышка произошла на Солнце, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).

Вспышку высшего балла Х зарегистрировали около 5:30 мск. Предыдущее явление такой мощности фиксировали 22 февраля, тогда произошла пока наиболее сильная вспышка текущего солнечного цикла уровня X6.3. Наиболее высокие баллы в современной истории наблюдений составляют около X20, отметили ученые.

Солнечные вспышки классифицируются по уровням от М1 до Х20. M или Х обозначают класс интенсивности, а число — силу вспышки. М1 — это незначительные вспышки; М5 — умеренные; Х1–Х10 — сильные, Х20 — экстремальные.

По предварительным данным, вспышка спровоцировала выбросы солнечной плазмы в космос. Точное их направление пока не понятно. Ученые назвали риск движения облаков плазмы в сторону Земли очень высоким. Они отметили, что активный центр, где произошел взрыв, расположен напротив планеты.

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Фото:Pierre Crom / Getty Image

Вспышки на Солнце сопровождаются выбросом коронального вещества с поверхности звезды. В зависимости от траектории вспышки облако плазмы может накрыть Землю или пройти мимо.

Метеозависимые люди во время вспышек могут столкнуться с головной болью, проявлениями сердечно-сосудистых заболеваний, говорил РБК руководитель Центра астрономии и космонавтики краснодарского отделения Русского географического общества Александр Иванов. Однако, по его словам, возбуждение магнитосферы длится всего час-два и такая вспышка не наносит серьезного ущерба здоровью людей и хозяйству.

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Теги
Солнце вспышка на Солнце ученые
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